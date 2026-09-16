NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.09.2026 12:15:00
Is It Too Late to Buy Nvidia Stock?
Although it briefly lost its crown to Apple (NASDAQ: AAPL) in July, chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) is once again reigning supreme as the largest company in the world by market capitalization.
It's also the only company in the world currently worth over $5 trillion.
But Nvidia has had a bit of a rocky year. It's only barely keeping pace with the S&P 500 in terms of growth. Both are up 17.6% over the past year. Is that a sign that Nvidia's high-growth days are behind it?
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