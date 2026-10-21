Is It Too Late to Buy Nvidia Stock?

By now, you probably agree that Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the defining stock of the artificial intelligence (AI) revolution. Since ChatGPT's public debut in November 2022, the semiconductor giant has experienced extraordinary valuation expansion, climbing from a roughly $400 billion market cap to more than $5 trillion.

Naturally, this parabolic ascent raises an important question: Is Nvidia stock too expensive to buy now?

Not necessarily. One of the biggest mistakes beginner investors make is confusing a company's market capitalization with its underlying valuation. Market cap only tells us what a company is worth in the stock market, but it doesn't reveal how expensive the business is relative to revenue, earnings, or future growth.

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