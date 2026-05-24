NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.05.2026 20:25:00
Is It Too Late to Buy Nvidia Stock? Here's What the Numbers Say.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) reported its fiscal 2027 Q1 earnings on May 20, beating on both the top and bottom line. Revenue of $81.6 billion exceeded expectations of $78.8 billion, while earnings per share of $1.87 was higher than the $1.76 expected.Still, the stock price didn't respond positively. When you're a $5 trillion company, it just becomes increasingly difficult to impress the market. The stock price has climbed nearly 1,400% in the last five years, and many wonder whether the biggest gains have already been made.That answer depends on a few factors, including expectations around investing time horizons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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