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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.05.2026 20:25:00

Is It Too Late to Buy Nvidia Stock? Here's What the Numbers Say.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) reported its fiscal 2027 Q1 earnings on May 20, beating on both the top and bottom line. Revenue of $81.6 billion exceeded expectations of $78.8 billion, while earnings per share of $1.87 was higher than the $1.76 expected.Still, the stock price didn't respond positively. When you're a $5 trillion company, it just becomes increasingly difficult to impress the market. The stock price has climbed nearly 1,400% in the last five years, and many wonder whether the biggest gains have already been made.That answer depends on a few factors, including expectations around investing time horizons.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
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21.05.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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