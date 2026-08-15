Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
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15.08.2026 11:15:00
Is It Too Late to Buy Ondas Stock?
Ondas (NASDAQ: ONDS) surged over the last year as its military drone technology has captured investors' attention. Now, as wars in Ukraine and Iran drag on, the drone has become a critical weapon in the military arsenals of countries.However, as investors learned the value of Ondas' pivot in this industry, they bid the stock higher by around 110% over the last year. Despite that gain, investors still have a good chance of outperforming the market with tech stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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