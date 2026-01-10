Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
10.01.2026 15:30:00
Is It Too Late to Buy Planet Labs Stock?
Investors had mostly ignored Planet Labs PBC (NYSE: PL) since its IPO in late 2021. With the stock launching near the peak of a bull market, the stock struggled in the early part of its trading history.However, that attitude changed last year, and the stock is up by more than 400% over the last 12 months. That recent surge leaves prospective buyers of the stock in a difficult position. Does the increase set the stock up for a near-term pullback, or is it the beginning of a long-term bull market in Planet Labs stock?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
