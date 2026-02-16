SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
|
16.02.2026 15:24:00
Is It Too Late to Buy SoFi Technologies Stock?
In the past two years, shares of SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) have rocketed 141% higher (as of Feb. 13). This is despite the fintech stock trading 39% below its peak from November 2025. After seeing such a huge gain, is it too late to buy SoFi?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu SoFi Technologies
|
29.01.26
|Ausblick: SoFi Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.12.25
|SoFi-Aktie: Phänomenale Rally 2025 - setzt das FinTech 2026 seinen Aufwärtstrend fort? (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: SoFi Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SoFi Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.09.25
|NASDAQ-Neuling Figure-Aktie: Anleger feiern erfolgreichen Börsenstart (finanzen.at)
Analysen zu SoFi Technologies
Aktien in diesem Artikel
|SoFi Technologies
|16,69
|1,58%
