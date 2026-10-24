Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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24.10.2026 08:11:00
Is It Too Late to Buy SpaceX Stock After Its Monster Third-Quarter Earnings Report? Here's the Answer.
On Oct. 20, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) reported its 2026 third-quarter earnings, posting some impressive numbers.
According to CNBC-tracked analyst estimates, revenue of $14.5 billion easily topped the $12.7 billion expected, and adjusted earnings per share of $0.45 once again beat the $0.13 expected. In addition, SpaceX reported net income of $4.4 billion, a vast improvement over the prior-year net loss of more than $1 billion.
After that report, anyone who hasn't invested in SpaceX yet may be wondering whether they should have bought shares earlier and if it's too late to buy the stock. To answer that question, I'll look at SpaceX's trading history and what's ahead for the company.
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