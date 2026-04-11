Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.04.2026 15:15:00
Is It Too Late to Buy Tesla Stock?
Tesla (NASDAQ: TSLA), which is valued at a market cap of $1.1 trillion (as of April 8), has been a wonderful portfolio addition. In the past decade, shares in the innovative enterprise soared 1,920%.If you're new to this electric vehicle (EV) stock, is it too late to buy now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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