Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
08.05.2026 12:40:00
Is It Too Late to Buy Tesla Stock?
Despite the current uncertain economic climate, the stock market has continued to climb. Unfortunately, the same can't be said about Tesla (NASDAQ: TSLA). Shares in the so-called "technology company that happens to make cars" have fallen over 9% year to date.Compare that to the S&P 500, which is up 7.5% year to date. And mixed sentiment for the shares could persist, largely because you can make both a strong bull and bear case for Tesla stock. Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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