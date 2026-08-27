TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
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27.08.2026 18:15:00
Is It Too Late to Buy TMC The Metals Company After Its 32% Rally?
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is a one-of-a-kind mining company that sits at the heart of America's push for green power. Indeed, there is no company in the world doing the kind of mining that TMC aspires to do as it is not yet legally permitted.In a nutshell, TMC aims to commercially collect polymetallic nodules -- that is, potato-sized rocks rich in nickel, cobalt, copper, and manganese. These metals are critical for clean energy, electric vehicle (EV) batteries, and other high-tech manufacturing. TMC's plan is to harvest the nodules from the seafloor of the Pacific Ocean and then refine them into battery-grade metals to sell to industrial buyers.TMC does not have regulatory approval to mine the seafloor; as such, it also doesn't yet have revenue. Its speculative nature as a stock means its price has been all over the chart, from $10 a share last fall to about $5 today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
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