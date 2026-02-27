JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
|
27.02.2026 18:59:22
Is JFrog Stock a Buy After Investment Firm Anatole Purchased Over 1 Million Shares in a New Stake?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, Anatole Investment Management Ltd established a new position in JFrog (NASDAQ:FROG), acquiring 1,385,795 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value is approximately $86.56 million, calculated using the average price for the quarter. The quarter-end value of the stake, including price changes, also stands at $86.56 million.This new position represents 14.43% of Anatole's 13F reportable AUM as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JFrog Ltd. Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: JFrog legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: JFrog gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu JFrog Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JFrog Ltd. Registered Shs
|33,40
|-4,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.