Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
19.05.2026 00:05:00
Is Joby Aviation a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is working toward its goal of entering the electric vertical take-off and landing (eVTOL) industry.The eVTOL industry is only just getting started but packs significant upside potential. Grand View Research estimates that it could soar to $28.6 billion by the end of the decade. With commercial flights yet to begin, Joby Aviation stock remains a narrative-driven investment, or a story stock, at this point.Investors are justified in wondering whether it's a buy, sell, or hold in 2026. Here's why holding may make the most sense for long-term investors right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
04.05.26
|Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Aviation Holdings Group Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|8,85
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.