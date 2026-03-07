Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
Is Joby Aviation Stock a Buy Right Now?
Despite its massive run-up in 2025, aviation pioneer Joby Aviation (NYSE: JOBY) has had a terrible start to 2026. Not only are its shares down almost 25% year to date, but they're also actually trading lower than they were five years ago:But sometimes a stock's sharp tumble can be a buying opportunity for clever investors. At a total market cap of $9.6 billion, is Joby a buy now?Joby designs and manufactures electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Unlike a helicopter, which uses a single large central rotor powered by liquid fuel, eVTOLs use several smaller rotors powered by an electric battery, much like those on small quadricopter toy drones.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
