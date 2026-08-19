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19.08.2026 12:05:00

Is Joby Aviation the Best Growth Stock in the Industrial Sector?

Industrial stocks were, once again, top performers in the first half of 2026. Indeed, the Fidelity MSCI Industrials Index ETF (NYSEMKT: FIDU), which tracks companies of all sizes in the materials sector, posted a double-digit return in the first six months of the year. The only sector index in Fidelity's lineup that performed better was the Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (NYSEMKT: FTEC).Of course, the gains in both indexes have a common tailwind: artificial intelligence (AI). Data centers need the kind of hardware and infrastructure that industrial companies produce.But not every compelling industrial growth stock is tied to the AI theme. Indeed, growth stock Joby Aviation (NYSE: JOBY) is pursuing something entirely different: the creation of a potentially enormous new transportation industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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