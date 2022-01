Is John Deere an Underrated AI Stock?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MotleyFool"

John Deere's (NYSE: DE) new autonomous tractor is equipped with an Nvidia graphics card and can be controlled by farmers with a smartphone app. In this Backstage Pass clip from "The AI/ML Show" recorded on Jan. 12, Motley Fool contributors Toby Bordelon, Jamie Louko, and Jose Najarro discuss this fascinating new use for AI technology. Continue reading