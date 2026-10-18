JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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18.10.2026 09:15:00

Is JPMorgan Chase Stock a Buy 8% Below Its Record High?

Investors view JPMorgan Chase (NYSE: JPM) as one of the highest-quality financial services institutions. It has its hands in all parts of the industry, from consumer, small business, and commercial banking to capital markets and asset management activities. With $5.1 trillion in total assets, it has massive scale. CEO Jamie Dimon, who has led the charge for almost 21 years, is also highly regarded in the corporate world.

As of Oct. 15, the bank stock traded at $335.53. This was 8% below its record close of $365.18 on Aug. 12, 2026. Is it time to buy the dip on JPMorgan Chase?

Image source: The Motley Fool.

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