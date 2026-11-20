Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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20.11.2026 16:00:02
Is Kimberly-Clark Stock a Buy Now That the Kenvue Acquisition Is Finalized?
Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) closed its acquisition of Kenvue, a consumer health company spun off from Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), on Nov. 2.
The deal was valued at $48.7 billion, and Kimberly-Clark expects Kenvue to offer $2.1 billion in merger-related savings and revenue gains. That sounds good, but management still has to prove Kenvue is a value driver rather than just an expensive acquisition.
Image source: Getty Images.
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