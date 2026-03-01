Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
01.03.2026 04:50:39
Is Kirby Stock a Buy or Sell After the CEO Dumped Shares Worth $4.4 Million?
David W. Grzebinski, CEO of Kirby Corporation (NYSE:KEX), reported the exercise of 34,152 options and immediate sale of the same number of common shares for proceeds of approximately ~$4.44 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($130.05); post-transaction value based on Feb. 24, 2026 market close ($130.05).Kirby Corporation is a leading U.S. marine transportation and services provider, leveraging a substantial fleet to move bulk liquid cargoes along key inland and coastal waterways.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
