Klarna Aktie

Klarna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 17:21:00

Is Klarna a Buy After a 55% Plunge?

Klarna (NYSE: KLAR) went public in mid-2025, and shares are down by about 70% compared to the IPO price. In this video, longtime Motley Fool analyst Matt Frankel discusses Klarna's latest results, its stellar growth in consumer lending, and why its success could be what is weighing on the stock.*Stock prices used were the morning prices of Feb. 26, 2026. The video was published on Feb. 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Klarna

mehr Nachrichten