Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|
27.02.2026 17:21:00
Is Klarna a Buy After a 55% Plunge?
Klarna (NYSE: KLAR) went public in mid-2025, and shares are down by about 70% compared to the IPO price. In this video, longtime Motley Fool analyst Matt Frankel discusses Klarna's latest results, its stellar growth in consumer lending, and why its success could be what is weighing on the stock.*Stock prices used were the morning prices of Feb. 26, 2026. The video was published on Feb. 27, 2026.
