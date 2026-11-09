Is Krispy Kreme a Buy After Its Latest Earnings Report?

After what had been a rough year for the longtime donut maker, Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), a positive earnings surprise on Nov. 5 sent the stock soaring.

Krispy Kreme reported an $0.08 loss per diluted share in its third quarter, a 3-cent improvement from the same quarter in 2025. Net revenue of nearly $329 million fell 12.5% year over year, largely as expected, due to the company's refranchising efforts.

When adjusting for restructuring expenses, tax-specific adjustments, and other items not core to the operating business, Krispy Kreme reported adjusted earnings per share of $0.06, up from $0.01 one year ago.

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