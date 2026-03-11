Lindblad Expeditions Holdings Aktie

Lindblad Expeditions Holdings

WKN DE: A14WKW / ISIN: US5352191093

11.03.2026 18:29:18

Is Lindblad Expeditions a Buy or Sell After Its Founder Dumped 28,000 Shares?

Sven-Olof Lindblad, Director, founder, and 10% owner of Lindblad Expeditions Holdings (NASDAQ:LIND), sold 28,002 directly-held shares in an open-market transaction valued at approximately $493,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.61).* 1-year price change calculated as of market close Feb. 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
