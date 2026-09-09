Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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09.09.2026 03:09:09
Is Lockheed Martin a Safe Defensive Dividend Stock to Buy Right Now?
Governments worldwide are increasing their defense budgets.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 3, 2026. The video was published on Sept. 5, 2026.
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