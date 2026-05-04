Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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04.05.2026 16:05:01
Is Lucid Stock a Buy After a 10% Owner Scooped Up 55,000 Shares?
The Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF), a 10% owner of Lucid Group (NASDAQ:LCID), reported the purchase of 55,000 shares of Series C convertible preferred stock on April 28, 2026 through its wholly-owned subsidiary Ayar Third Investment Company, as disclosed in a SEC Form 4 filing.* 1-year price change calculated using April 28, 2026 as the reference date.Lucid Group operates as a technology-driven automotive manufacturer specializing in electric vehicles and supporting systems. The company pursues a vertically integrated model to control product quality and accelerate innovation in the luxury EV market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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