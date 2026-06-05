lululemon athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
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05.06.2026 06:30:00
Is Lululemon Athletica a Buy After Its Latest Earnings Report?
Lululemon (Nasdaq: LULU) came into its first-quarter earnings report with investors desperate to see some signs of a turnaround, or at least stabilization.The business has been in disarray for at least the last year as sales growth in North America, its core market, has stalled, and other headwinds, such as tariffs, have weighed on the bottom line. Former CEO Calvin McDonald was pushed out, and the company now has a pair of interim co-CEOs at the helm until Heidi O'Neill, a longtime former Nike exec, takes over the position in September.Coming into the report, Lululemon stock was down 40% year-to-date, but investors sent the stock even lower after hours on Thursday, down another 11% as first-quarter results met expectations, but the company cut its full-year earnings guidance. Its second-quarter forecast was also well below the mark.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu lululemon athletica IncShs
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