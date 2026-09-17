Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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17.09.2026 19:30:00
Is Lululemon Stock a Buy as It Sinks to $96 per Share? Here's My Honest Answer.
Lululemon's (NASDAQ: LULU) stock closed at a record high of $511.29 per share on Dec. 29, 2023. At the time, investors were impressed by its robust growth -- especially throughout the pandemic -- and the expansion of its men's apparel, digital, and international businesses.
But today, Lululemon's stock trades at a multi-year low of about $96. Let's see why its stock plummeted, and if that pullback represents a buying opportunity for patient investors.
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