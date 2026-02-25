Lumen Technologies Aktie
Is Lumen Technologies Stock a Buy or Sell After a Director Dumped 45,000 Shares?
Is Lumen Technologies Stock a Buy or Sell After a Director Dumped 45,000 Shares?

Diankha Linear, a Director of Lumen Technologies (NYSE:LUMN), reported the open-market sale of 45,000 shares for a total consideration of approximately $355,000 on Feb. 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.89); post-transaction value based on Feb. 20, 2026 market close ($7.89).* 1-year performance calculated using Feb. 20, 2026 as the reference date.
