Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
10.03.2026 18:45:22
Is Lumen Technologies Stock a Buy or Sell After Westerly Capital Dumped 2.7 Million Shares Worth $22.2 Million?
According to an SEC filing dated February 17, 2026, Westerly Capital Management reduced its Lumen Technologies (NYSE:LUMN) holding by 2,700,000 shares during the quarter. The estimated transaction value, calculated using the average closing price for the quarter, was $22.22 million. At quarter-end, the position’s value had fallen by $15.20 million, due to both the share sale and changes in Lumen’s stock price.Following the sale, Lumen represents 1.37% of the fund’s reportable 13F assets under management.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
|
03.03.26
|Börse New York: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
09.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|5,69
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.