Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
12.02.2026 19:49:47
Is Lyft Stock a Buy After Earnings?
Shares of Lyft (NASDAQ: LYFT) have cratered since earnings were reported earlier this week, but were results so bad? The company is growing revenue and rides by double-digits and announced a $1 billion share buyback program. Meanwhile, autonomy plans continue to push forward and that's growing the potential addressable market to over $1 trillion long-term. I dug into the results and why this is one of the best values on the market today in the following video. *Stock prices used were end-of-day prices of Feb. 11, 2026. The video was published on Feb. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
