HPIL Aktie
WKN DE: A117H8 / ISIN: US40432Y1091
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15.04.2026 21:50:19
Is Mainsail's $5.2 Million Trim of FTGC a Warning Sign -- or Just a Portfolio Tune-Up?
According to its SEC filing dated April 15, 2026, Mainsail Financial Group, LLC reduced its position in First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC) by selling 200,238 shares. The estimated value of the trade was approximately $5.2 million, based on the average closing price during the quarter. The reported quarter-end value of the FTGC holding decreased by $3.4 million, reflecting both share sales and price movement.At first glance, seeing a wealth manager unload more than $5 million worth of an ETF that's up over 40% in the past year might seem like cause for concern. But context matters here -- and this one looks more like routine portfolio housekeeping than a vote of no confidence.Mainsail Financial Group is a diversified wealth manager, not a hedge fund making concentrated macro bets. Its top holdings span broad-market ETFs, large-cap growth equity ETFs, and fixed income -- a classic balanced approach. Trimming a commodity position after a strong run is exactly the kind of move you'd expect from a firm managing risk and rebalancing toward target weights. FTGC still represents nearly 3% of Mainsail's 13F portfolio after the sale, which isn't nothing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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