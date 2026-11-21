Markel Aktie
WKN: 885036 / ISIN: US5705351048
|
21.11.2026 12:45:02
Is Markel Group Stock a Buy After Falling 10% in 2026?
After falling to a 52-week low of $1,704 per share on Oct. 1, Markel Group (NYSE:MKL) stock has rallied, rising about 15% to $1,952 per share (as of Nov. 19), though it’s still down about 10% for the year.
The specialty insurer and holding company operates a model that is not unlike Berkshire Hathaway (NYSE:BRKB). In fact, some have referred to it as a baby Berkshire Hathaway. Like Berkshire, Markel is mainly an insurance company that uses its float — the premiums it receives before paying out claims — to invest in a portfolio of stocks and privately owned businesses.
Markel has also not been as successful as Berkshire Hathaway, at least not in recent years. It has averaged a 9.2% annualized return during the past five years compared to Berkshire's 15.7% average return. During the past 10 years, Markel stock has posted an average return of 8.5% to 14.1% for Berkshire.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Markel Corp.
|
28.10.26
|Ausblick: Markel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Markel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Markel Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Markel Corp.
|1 763,00
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.