Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
20.10.2026 10:26:00
Is Marvell Technology a Millionaire-Maker Stock?
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) is deeply involved in artificial intelligence infrastructure, with its optical chips, application-specific integrated circuits (ASICs), data storage controllers, and CXL memory products. This broad portfolio of products explains why Nvidia CEO Jensen Huang said back in June that he expects Marvell Technology to be the next $1 trillion company.
Given its current market cap of around $215 million, that prediction implies a nearly 5x return from current levels, a gain that could help mint many new millionaires, and the fundamentals certainly look promising. Here's what investors should know.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology Group Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Marvell Technology Group Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.