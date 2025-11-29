AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
29.11.2025 19:05:55
Is MasterBrand Stock a Buy as One Fund Invests $52.6 Million?
On November 14, Connecticut-based Coliseum Capital Management disclosed the purchase of nearly 3.3 million shares of MasterBrand (NYSE:MBC) in the third quarter, increasing its position by approximately $52.6 million.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Coliseum Capital Management increased its stake in MasterBrand by nearly 3.3 million shares during the third quarter. The holding grew to 7.6 million shares worth $99.6 million at quarter-end, making it the fund’s fourth-largest position among 11 disclosed equity holdings.Coliseum’s buy moves MasterBrand to 9.7% of 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
