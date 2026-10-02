Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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02.10.2026 11:40:43
Is Mattel Getting Bought Out? $6 Billion Authentic Brands Deal Rumor Triggers Massive Rally
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01.10.26
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30.09.26
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18.08.26
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29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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