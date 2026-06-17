MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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17.06.2026 12:58:01
Is MercadoLibre Stock a Buy After an Insider Purchased Company Shares for $200,000?
Marcelo Melamud, Senior Vice President and Chief Accounting Officer of MercadoLibre (NASDAQ:MELI), reported an open-market purchase of 124 shares on June 11, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($1604.62); post-transaction holdings valued at $379,960 as of June 11, 2026.* 1-year price change is calculated using June 11th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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