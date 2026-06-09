MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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09.06.2026 13:30:00

Is MercadoLibre Stock Headed to $2,800? 1 Wall Street Analyst Thinks so

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock has had a tough year. While the S&P 500 has gained 24%, MercadoLibre stock has lost 34.5%. But has the stock been oversold?Eight-five percent of covering analysts say to buy the stock right now, and the lowest price target from any Wall Street analyst suggests a 9% upside over the next year. One analyst, Hector Maya from Scotiabank, sees it heading to $2,800, a 72% increase from today's price. Is he right?MercadoLibre hasn't taken a break from high growth for years. It's an e-commerce and financial technology (fintech) company in Latin America, a region that's underpenetrated in both sectors, and it's benefiting as the countries it serves continue to embrace new technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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