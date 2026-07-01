Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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01.07.2026 22:49:00
Is Meta ‘giving up’ on cutting-edge AI? Wall Street is divided over potential cloud pivot.
Meta shares popped on reports of a new cloud-computing venture, but some analysts wonder if that would signal disappointing uptake of internal AI offerings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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