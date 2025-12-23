Meta Platforms Aktie

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

23.12.2025 16:01:00

Is Meta Stock a Buy After Its AI Spending Spree?

Meta Platforms (NASDAQ: META) plummeted after its third-quarter earnings report, largely due to the company's significant artificial intelligence (AI) spending -- and plans to spend even more in 2026. From Oct. 29 to Nov. 20, Meta's share price fell 22%, from $752 to less than $600.Investors are concerned that AI will become the next metaverse, which has cost Meta over $70 billion since 2021. However, there's a crucial point that many are overlooking.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
