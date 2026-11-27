Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.11.2026 12:13:02
Is Meta Stock a Buy as Amazon Reportedly Weighs Letting Its AI Shopping Agent Back In?
Meta Platforms' (NASDAQ:META) personal artificial intelligence (AI) agent, Muse, can shop Walmart's Black Friday deals. Walmart started letting Muse find items, build a cart, and check out for its users on Nov. 24.
But Muse can't shop at Amazon (NASDAQ:AMZN), which blocked the agent from its store in September, under two weeks after Muse launched.
That might change. Fortune reported on Nov. 25 that Amazon and Meta have talked more than once about linking Muse to Amazon's store, citing people familiar with the talks. The two key open questions are how Muse would show search results and how ads would be handled, and any deal would probably need sign-off from both companies' CEOs. Both companies declined to comment.
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