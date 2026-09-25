Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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25.09.2026 19:33:01
Is Meta the Best Magnificent Seven Stock to Buy After Its AI Agent Topped the App Store?
Meta Platforms (NASDAQ:META), the parent company of Facebook, has lagged broader equities over the past 12 months. One reason for its poor performance is that some investors worry about the company's heavy spending on artificial intelligence (AI). If Meta's investments fail to yield the returns it hopes for, the tech giant's revenue growth could slow while its profits and margins shrink. In fact, during the second quarter, Meta's net income and free cash flow declined meaningfully year over year.
However, more recent developments suggest Meta's strategy might pay off after all. Here's what investors should know.
Image source: The Motley Fool.
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