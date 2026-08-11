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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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12.08.2026 01:19:05

Is Miami International Stock a Buy as Insiders Sell? Here's What to Know

Edward Deitzel, an executive at Miami International Holdings, Inc. (NYSE:MIAX), sold 11,000 shares of common stock on August 4, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($45.78); post-transaction value based on the August 4 market close ($45.34).Miami International Holdings is a mid-cap financial services infrastructure provider with a $4.4 billion market capitalization that operates as a critical marketplace operator in U.S. capital markets. The company's diversified platform architecture across options, equities, and futures segments positions it to capture trading volume across multiple asset classes. MIAX maintains competitive advantages through its technology infrastructure, regulatory approvals across multiple asset classes, and established relationships with market participants seeking alternative execution venues.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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