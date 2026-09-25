Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
25.09.2026 05:30:01
Is Micron Stock Going to $1,625? 1 Wall Street Analyst Think So.
The Wall Street analyst who sparked a breakout rally in Micron (NASDAQ:MU) stock back in May is back with an update.
UBS's Timothy Arcuri reiterated his buy rating and price target of $1,625 in a note this week, ahead of the memory-chip maker's fourth-quarter earnings report on Sept. 30.
Micron shares have skyrocketed over the last year as the company has been one of the biggest winners in the memory chip shortage sparked by the AI boom. Its revenue is growing by triple digits, and its operating margins have expanded to 80%, a rare feat for any company and a sign of how high memory prices have gone.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,50
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.