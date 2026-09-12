Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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12.09.2026 10:48:01
Is Micron Stock the Next Nvidia? The Answer May Shock Investors.
In 2025, Nvidia (NASDAQ:NVDA) became the first company to achieve a $5 trillion market cap as the artificial intelligence (AI) boom drove its business to new heights. The stock has added 1,390% since the AI boom began in January 2023, and Nvidia is still the world's most valuable company today.
In 2026, Micron Technology (NASDAQ:MU) achieved a $1 trillion market value just 48 days after reaching $500 billion, the fastest pace on record. The stock has added 1,860% since the AI boom began in January 2023, and its business is flourishing today due to a memory chip supply shortage.
Could Micron eventually be a $5 trillion company? Here's what investors should know.
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