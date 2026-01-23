Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ARDEUT110285

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 02:54:50

Is Microsoft Down? Recovery for Widespread Outlook and Teams Outage Is Underway

It's not just you: Numerous Microsoft services weren't working most of Thursday, and the outage is continuing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

mehr Nachrichten