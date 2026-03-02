Middlesex Water Aktie
WKN: 923609 / ISIN: US5966801087
02.03.2026 21:00:22
Is Middlesex Water Stock a Buy After a Director Purchased 2,000 Shares?
Robert N. Hoglund, a member of the Board of Directors for Middlesex Water Company (NASDAQ:MSEX), reported the open-market purchase of 2,000 shares on Feb. 27, 2026, for a transaction value of ~$109,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($54.31); post-transaction value based on Feb. 27, 2026 market close ($54.00).Note: 1-year performance calculated using Feb. 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Middlesex Water CoShs
18.02.26
Ausblick: Middlesex Water zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
30.10.25
Ausblick: Middlesex Water veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Middlesex Water CoShs
Aktien in diesem Artikel
|Middlesex Water CoShs
|54,55
|1,02%
