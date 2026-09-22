Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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22.09.2026 21:15:00
Is Moderna Stock a Buy After Its Melanoma Breakthrough?
Moderna (NASDAQ: MRNA) may finally have the catalyst investors have been waiting for beyond COVID. A successful Phase 3 melanoma study strengthens the case for personalized mRNA cancer treatment, but the stock's huge rerating now leaves one question dominant: Can this become a durable oncology franchise, or has the market moved faster than the evidence?
Stock prices used were the market prices of Sept. 1, 2026. The video was published on Sept. 21, 2026.
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Nachrichten zu Moderna Inc
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|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.09.26
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22.09.26
|Zuversicht in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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22.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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