Is Moderna Stock a Buy After Its Melanoma Breakthrough?

Moderna (NASDAQ: MRNA) may finally have the catalyst investors have been waiting for beyond COVID. A successful Phase 3 melanoma study strengthens the case for personalized mRNA cancer treatment, but the stock's huge rerating now leaves one question dominant: Can this become a durable oncology franchise, or has the market moved faster than the evidence?

Stock prices used were the market prices of Sept. 1, 2026. The video was published on Sept. 21, 2026.

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