Moderna Aktie

Moderna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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30.06.2026 20:15:00

Is Moderna Stock a No-Brainer Buy After a Key FDA Win?

After a significant slump following the height of the COVID-19 pandemic, Moderna (NASDAQ: MRNA) share prices have ripped higher over the past year, surging nearly 150%. Various factors have driven Moderna's rebound, including regulatory progress on one of its most anticipated products.Yet even as this news, plus additional promising announcements, suggests a further recovery ahead for this pandemic-era favorite, keep in mind how much of this "comeback potential" is already priced into one of the hottest biotech stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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