MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
06.02.2026 14:19:57
Is MP Materials Stock Still a Buy After Its 224% Rally in 2025?
Shares of MP Materials (NYSE: MP) erupted in 2025, surging more than 500% by mid-October before catching a breath. Even with that retreat, the stock ended the year with a stunning 223.8% gain, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. MP Materials stock has maintained its momentum so far in 2026, rising by another 13%, as of this writing.MP Materials emerged as a national champion for rare earths in 2025, backed by deep federal backing and unprecedented commercial deals. 2026 could be another big year for the stock. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|51,60
|8,40%
