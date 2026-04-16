Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
16.04.2026 10:40:00
Is MP Materials Stock Undervalued? Here Are 3 Reasons to Buy the Mining Stock in 2026.
How you view MP Materials (NYSE: MP) probably depends on whether you're optimistic or pessimistic by nature. Optimists can highlight the rare-earth mining company's huge stock gains over the last 12 months. Pessimists might point out that MP Materials is about 40% below its October 2025 peak.Is the stock undervalued? Wall Street seems to think so. The consensus 12-month price target reflects a potential upside of 36%. Here are three reasons to buy this mining stock in 2026.For years, MP Materials was only a mining company. Now, though, it's vertically integrated. The company's Independence facility in Fort Worth, Texas, began producing its first NdFeB (neodymium-iron-boron) magnets in the fourth quarter of 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|52,50
|4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.