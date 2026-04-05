Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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05.04.2026 17:29:00
Is Navan Stock a Buy After a Director Purchased Company Shares Worth $1.2 Million?
Anré D. Williams, a member of the Board of Directors at Navan, reported an open-market purchase of 100,000 shares for a total consideration of ~$1.20 million on March 31, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($12.00); post-transaction value based on March 31, 2026 market close ($13.24).Navan operates at scale with 3,400 employees and a focus on leveraging artificial intelligence to simplify corporate travel and expense processes. The company's integrated platform supports organizations seeking efficient, policy-compliant travel and expense management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Navan Inc Registered Shs -A-
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24.03.26
|Ausblick: Navan A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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10.03.26
|Erste Schätzungen: Navan A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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14.12.25
|Ausblick: Navan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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30.11.25
|Erste Schätzungen: Navan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Navan Inc Registered Shs -A-
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|Navan Inc Registered Shs -A-
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