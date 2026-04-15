Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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15.04.2026 15:15:00
Is Navitas Stock Ready to Break Out in 2026?
The share price of Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) has surged more than 438% over the past year. Its advanced power chips made from gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) can help data centers convert power more efficiently. This will be a crucial need over time as artificial intelligence (AI) workloads increase electricity consumption.Navitas is already making progress in its pivot toward the data center market, an opportunity it estimates at $3.5 billion. Mobile now represents less than 25% of revenue, and AI-related demand is expected to drive revenue through 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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